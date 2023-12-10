Нападающий СКА Алистров выиграл конкурс «Круг на скорость» на Матче звёзд КХЛ

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого состоялся конкурс «Круг на скорость», победителем которого стал нападающий СКА Владимир Алистров с результатом 14.115 сек.

На втором месте — нападающий «Адмирала» Даниил Гутик с результатом 14.331 сек. Третье место у форварда ярославского «Локомотива» Ярослава Лихачёва с результатом 14.434 сек. Замкнул четвёрку нападающий челябинского «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев с 14.764 сек.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.