Защитник «Амура» Кэмерон Ли выполнил буллит в ушанке и с банкой икры вместо шайбы

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого проходит конкурс на лучшее исполнение буллита.

Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли, который в этом году получил российское гражданство, выполнил буллит в шапке-ушанке и использовал банку икры вместо шайбы.

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 26-летний игрок обороны сыграл 34 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.