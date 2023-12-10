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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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16:00 Мск
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Менелл на Матче звёзд КХЛ выполнил буллит в косоворотке и станцевал гопак на льду

Менелл на Матче звёзд КХЛ выполнил буллит в косоворотке и станцевал гопак на льду
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого проходит конкурс на лучшее исполнение буллита.

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, который в этом сезоне получил российское гражданство, выполнил буллит в косоворотке и станцевал гопак после того, как поразил ворота.

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 26-летний игрок обороны сыграл 38 встреч, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

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