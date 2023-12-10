Нападающий «Торпедо» Атанасов пробил буллит на Матче звёзд в шлеме-ананасе

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершился конкурс на лучшее исполнение буллита.

Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов выполнил свою попытку пробития буллита в шлеме-ананасе под песню «Конечно, Вася».

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 21-летнего Атанасова 38 (19+19) очков в 38 матчах за волжский клуб. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 51 очко.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.