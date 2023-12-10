Никита Гребёнкин выполнил буллит в ретроформе Андрея Разина

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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершился конкурс на лучшее исполнение буллита.

Нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин выполнил свою попытку в ретроформе «Магнитки» с фамилией Андрея Разина, который является главным тренером клуба из Магнитогорска. Гребёнкин забросил шайбу в фирменном стиле специалиста и рассмешил Разина.

В текущем сезоне КХЛ Гребёнкин сыграл 40 матчей, где забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.