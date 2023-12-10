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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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16:00 Мск
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Атанасов: сегодня мальчик подарил мне ананас, потому что я говорил, что в Питере их нет

Атанасов: сегодня мальчик подарил мне ананас, потому что я говорил, что в Питере их нет
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов рассказал, где взял ананас для выполнения буллита на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.

«Вчера говорил, что ананасов нет? Благо у меня и нашего клуба очень хорошие болельщики. Сегодня меня позвал мальчик, сказал, что увидел видео, что у меня нет ананасов, и подарил мне его. Болельщики выручили! Маску ананаса заказала наша СММ-служба, можно сказать, всё сделали для меня», — передаёт слова Атанасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 21-летнего Атанасова 38 (19+19) очков в 38 матчах за волжский клуб. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 51 очко.

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