Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Суммарно за два дня «СКА Арену» посетили 40 066 зрителей, это рекорд Матчей звёзд КХЛ

Суммарно за два дня «СКА Арену» посетили 40 066 зрителей, это рекорд Матчей звёзд КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала данные о посещаемости второго дня Матча звёзд, который проходит на новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«Второй день Фонбет Матча звёзд КХЛ — 2023 установил новый рекорд посещаемости – 20 384 зрителя. Предыдущее достижение было установлено накануне, 9 декабря, когда первый день звёздного уикенда посетили 19 682 болельщика. Суммарно за два дня «СКА Арену» посетили 40 066 зрителей, и эта цифра – рекордная для Матчей звёзд КХЛ, проводимых в формате двух дней», — сказано в сообщении лиги.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

Материалы по теме
Фото
Атанасов победил в конкурсе «Эффектный буллит», Подъяпольский в конкурсе «Надёжная защита»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android