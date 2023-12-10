Суммарно за два дня «СКА Арену» посетили 40 066 зрителей, это рекорд Матчей звёзд КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала данные о посещаемости второго дня Матча звёзд, который проходит на новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«Второй день Фонбет Матча звёзд КХЛ — 2023 установил новый рекорд посещаемости – 20 384 зрителя. Предыдущее достижение было установлено накануне, 9 декабря, когда первый день звёздного уикенда посетили 19 682 болельщика. Суммарно за два дня «СКА Арену» посетили 40 066 зрителей, и эта цифра – рекордная для Матчей звёзд КХЛ, проводимых в формате двух дней», — сказано в сообщении лиги.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.