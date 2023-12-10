Гребёнкин — о своём буллите: Разин не знал, всё было засекречено

Нападающий Дивизиона Харламова и «Металлурга» Никита Гребёнкин рассказал о конкурсе «Эффектный буллит» на Матче звёзд КХЛ.

«На конкурсе буллитов просто хотели повеселиться, Егор Константинович Яковлев подсказал буллит, надо было исполнить. Образ без волос? Хорошо, уверенно, весело, нагло, агрессивно (смеётся). Не все поняли, что это прямая отсылка к буллиту Разина, но магнитогорские болельщики, думаю, точно оценят. Андрей Владимирович не знал, в этом и была задумка – чтобы всё было засекречено. Он немного застеснялся, но мы сфоткались, побалдели: классно, весело. Вася Атанасов – профессионал, хороший буллит придумал, качественно исполнил. Классная идея, попал в свою тему – хорошо, что болельщики оценили.

Буллит Михалёва? Техничный парень, мы познакомились, пообщались. Рад за него, через год-два он точно заберёт этот приз. Сложно ли исполнить? Наверное, сложно настроиться, когда ты молодой парень, а тебя Никита Гусев толкает – иди, бей (смеётся). Не Макдэвид, но профессионал. Мастер (смеётся). Отличается ли старая клюшка? Нет, всё нормально. Все давно в хоккее, умеют клюшку держать.

Другие буллиты хорошие, понравились. Вася Атанасов качественно, хорошо исполнил. В свою тему попал. Хорошо, что болельщики оценили», — передаёт слова Гребёнкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.