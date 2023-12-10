Форвард «Ак Барса» Александр Радулов поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ — 2023

Нападающий сборной Дивизиона Харламова и капитан «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о своих впечатлениях от Матча звёзд КХЛ — 2023.

«Круто, что построили такой большой дворец. Атмосфера супер, люди пришли, праздник хоккея. Какой формат Матча звёзд лучше всего? Главное, чтобы людям нравилось, было весело. Футболисты на скамейках? Это тоже весело, каждый раз придумываются какие-то фишки. Я давно знаю Андрея Аршавина, общаемся, поддерживаем связь.

Я сыграл больше всех Матчей звёзд в КХЛ? Не придаю этому значения. Время идёт, работаем. Какой буллит больше всего понравился? Мне нравятся на технику — молодой парень, Михалёв, классно исполнил», — приводит слова Радулова сайт КХЛ.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.