Четвёртый номер драфта НХЛ Пульюярви подписал контракт с «Питтсбургом»

Финский нападающий Ессе Пульюярви подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, четвёртый номер драфта НХЛ — 2016 стал неограниченно свободным агентом в межсезонье после отказа «Каролины Харрикейнз» делать ему квалификационное предложение.

За карьеру в лиге хоккеист провёл 334 матча за «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли он добавил ещё 6 (3+3) баллов. В последнее время Ессе восстанавливался после операции на бедре. В середине октября сообщалось, что 25-летний форвард приступил к тренировкам на льду в Финляндии.

В составе юношеских и молодёжных сборных Финляндии нападающий становился чемпионом мира в 2015 и 2016 годах соответственно.