«Ему повезло, что это дружеский матч». Ли — о шуточной драке с Голдобиным на Матче звёзд

Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли рассказал о шуточной драке с нападающим «Спартака» Николаем Голдобиным во время Матча звёзд КХЛ.

«Драка с Голдобиным? Он спросил, готов ли я это сделать, и я согласился. Ему повезло, что это был просто дружеский матч. Иначе я бы ему навалял (смеётся).

Гол Бердина? Это было очень забавно. Проиграли все матчи? Да ничего страшного! Мы хорошо провели время, познакомился со многими игроками. Это позволило ещё чуть больше привыкнуть к лиге, хороший опыт. Готов ли давать большие интервью на русском языке? Нет [по-русски] (смеётся)», — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 26-летний игрок обороны сыграл 34 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.