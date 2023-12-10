Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Аршавин забросил шайбу в финальной игре Матча звёзд КХЛ

Андрей Аршавин забросил шайбу в финальной игре Матча звёзд КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого идёт финальный матч между командами Дивизиона Тарасова и Дивизиона Харламова. Идёт первый период, счёт равный 2:2.

На третьей минуте первого периода бывший футболист сборной России и хоккеист команды Дивизиона Харламова Андрей Аршавин с передачи Егора Яковлева открыл счёт в финальной встрече. В моменте со вторым голом своей команды Аршавин отметился результативной передачей на гол Сергея Колесникова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

Материалы по теме
Видео
«Ему повезло, что это дружеский матч». Ли — о шуточной драке с Голдобиным на Матче звёзд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android