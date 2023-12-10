Андрей Аршавин забросил шайбу в финальной игре Матча звёзд КХЛ

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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого идёт финальный матч между командами Дивизиона Тарасова и Дивизиона Харламова. Идёт первый период, счёт равный 2:2.

На третьей минуте первого периода бывший футболист сборной России и хоккеист команды Дивизиона Харламова Андрей Аршавин с передачи Егора Яковлева открыл счёт в финальной встрече. В моменте со вторым голом своей команды Аршавин отметился результативной передачей на гол Сергея Колесникова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.