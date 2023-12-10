Сычёв: Омск — мой родной город, смотрю почти все матчи «Авангарда»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал Матч звёзд КХЛ, рассказал о поддержке омского «Авангарда» и ответил на вопрос, кто будет чемпионом в РПЛ.

«Чувствую себя хоккейной звездой? Ну какой звездой (смеётся). Всё шикарно, побыть в атмосфере хоккея с профессионалами, с лучшими игроками КХЛ – дорогого стоит, почувствовать себя тут своим.

Слежу за «Авангардом»? Да, слежу постоянно. Была беспроигрышная серия, смотрю и за командой, и за действиями менеджмента. Омск – мой родной город, смотрю почти все матчи, когда есть возможность. Ещё в КХЛ нравятся «Спартак» и «Торпедо».

Удивило ли возвращение Ковальчука в «Спартак»? Не удивило. Илья – амбициозный человек и спортсмен. Если он чувствует в себе силы, то это прекрасное решение для хоккея. Думаю, он поможет команде, да и для всей КХЛ это классная история.

Кто будет чемпионом в РПЛ? Тут никто не предскажет, нереально (смеётся). «Зениту» будет очень сложно, этот отрезок показал, что «Краснодар» очень силён. Хватит ли им бензина в борьбе за первое место – увидим весной, будет большая пауза. Другие команды подтягиваются, борьба будет острой.

«Спартак» лихорадит, что делать с Абаскалем? Думаю, надо спартаковских болельщиков спросить, они лучше разбираются в делах команды (улыбается).

«Слово пацана» сейчас гремит? Ещё не смотрел, только предстоит. Уже столько спойлеров было, столько сказано… Здесь у нас играл плейлист из сериала (улыбается).

Есть какая-то история из 90-х, связанная с улицей? Историй достаточно! Омск, окраина города, не самый благоприятный район», – сказал Сычёв в интервью Metaratings.ru.

Ранее Дмитрий Сычёв, выступающий в роли помощника главного тренера Дивизиона Чернышёва Михаила Кравца, вместе с нападающим «Авангарда» Владимиром Ткачёвым исполнил буллит с шайбой и мячом.