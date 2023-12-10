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Аршавин: три года назад я начал кататься на льду, а сейчас забил на МВЗ. Доволен!

Аршавин: три года назад я начал кататься на льду, а сейчас забил на МВЗ. Доволен!
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал своё выступление в Матче звёзд КХЛ — 2023.

«Мои коллеги вообще отказались выходить на лёд. Спасибо организаторам – я попросил сыграть, и они разрешили. Сегодня было более волнительно, чем в футболе, потому что мне трудно обращаться с шайбой. Не знал, как ребята будут отдавать, будут ли другие мне давать принимать передачи. Но они мне давали возможность и выходить один на один, и принимать шайбу, поэтому чувствовал себя комфортно. Не сказал бы, что я хорошо катаюсь, но три года назад я начал кататься на льду, а сейчас уже забил в матче КХЛ, поэтому я очень доволен», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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