Быстров: на месте СКА переехал бы завтра! Зачем такой дворец, если не играть в нём?

Бывший футболист московского «Спартака», санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился впечатлениями от «СКА Арены», на которой завершился Матч звёзд КХЛ — 2023.

«Впечатления – кайф! Великолепный дворец, отличные болельщики, атмосфера сумасшедшая. Кайф приходить и наслаждаться такой хоккейной атмосферой. Я бы на месте СКА завтра сюда переехал! Не понимаю, для чего нам нужен такой огромный дворец, чтобы на нём не играть. В «Ледовом» порядка 12 тысяч зрителей приходят на топовые матчи, и я знаю, что людям билеты не достать. Их просто нет! А здесь 21 с лишним тысяча – пожалуйста, покупайте билеты, приходите. На топовые матчи всегда будет аншлаг, не понимаю, почему СКА ещё не здесь.

«Ледовый», думаю, удобнее, там метро рядом, а здесь болельщикам придётся идти. Но не думаю, что это должно создавать проблемы, нужно выходить из ситуации, может, маршрутки какие-то ставить, чтобы отвозить детей, инвалидов. Нужно делать всё, чтобы людям было комфортно. А сама арена – вообще класс. Двадцатитысячник, но выглядит, как будто 10 тысяч вмещает. В раздевалке СКА здесь ещё не был. Сейчас пойду посмотрю!» — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.