Подъяпольский: посадили Аршавина и начали выигрывать? Возможно, в этом и была проблема

Вратарь команды Дивизиона Харламова и ХК «Лада» Владислав Подъяпольский прокомментировал победу в Матче звёзд КХЛ — 2023.

«Приятные эмоции от победы, всегда хочется победить. Хотелось ли повторить проход Бердина? Нет, моя работа — ловить. Таких мыслей не было. Идею с шлемом-шапкой придумал художник. Мне понравилось, решил воплотить. Он ничем не отличается от обычного. На конкурсе вратари не так уж и заряжены были, удовольствие все получали. Что дало присутствие Быстрова на лавке? Победу в финале. Посадили Аршавина на лавку и начали выигрывать? (смеётся) Возможно, в этом и была проблема», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, есть ли шанс, что он ещё раз сыграет на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.