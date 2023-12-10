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Быстров — о планах в хоккее: прорваться в КХЛ. Лет через 30 в пенсионерской лиге

Быстров — о планах в хоккее: прорваться в КХЛ. Лет через 30 в пенсионерской лиге
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Бывший футболист московского «Спартака», санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров рассказал о своих планах игры в хоккей.

«Мог ли выйти сегодня на лёд? На коньках я слишком хорош, чтобы выходить в таком матче! Аршавин великолепно смотрелся на льду. Учитывая, что он всего два года занимается хоккеем, он выглядел довольно неплохо. Он и гол забил? Мы тренируемся каждую неделю, чтобы выходить и забивать. Я тоже занимаюсь хоккеем. Какие дальнейшие планы в хоккее? Прорваться в КХЛ, какие ещё планы? Лет так через 30, в пенсионерской лиге. Ковальчук в 40 лет подписался? То есть вы сравнили 40-летнего Ковальчука с 40-летним Быстровым? В принципе, неплохо!» — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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