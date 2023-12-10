Быстров: можно использовать хоккеистов на футбольном Матче звёзд. Они в порядке!

Бывший футболист московского «Спартака», санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров предложил сыграть хоккеистам в футбольном Матче звёзд.

«Сейчас будет Матч звёзд в футболе. Конечно, можно использовать хоккеистов в таких матчах. Посмотрите, мы им матч поднесли для разминки, они в порядке. Радулов мне клюшку отдал, теперь буду творить радуловской клюшкой», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в финальной игре Матча звёзд КХЛ — 2023 победу одержала команда Дивизион Харламова.

Ранее Владимир Быстров ответил на вопрос, что знаменательнее – покер Андрея Аршавина «Ливерпулю» во времена его выступления за «Арсенал» или гол на Матче звёзд КХЛ — 2023.