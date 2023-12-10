«Недоволен результатом». Разин шутливо рассказал о победе на Матче звёзд КХЛ — 2023

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал Матч звёзд КХЛ — 2023, где он с командой Дивизиона Харламова стал победителем.

«Я первый раз на таком мероприятии в качестве тренера. Всё понравилось. Обстановка шикарная. Получил массу удовольствия от общения с хоккеистами в неформальной обстановке. Недоволен результатом только (смеётся).

Звёздный помощник? У меня было два звёздных помощника (Быстров и Аршавин)! Вчера был один, который больше молчал. Сегодня второй — который, наоборот, очень много говорил (смеётся). Было интересно!

Понял ли, что Гребёнкин повторяет мой буллит? Конечно! Он и надел то джерси, в котором я ещё выступал. Шлем точно такой же. Ребята сказали, что краги искали примерно такие же. Клюшка тех времён была. Всё Никита произвёл на высоком уровне. Он изобразил меня, моё катание и даже жесты! Было очень приятно», — приводит слова Разина AllHockey.

Напомним, нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин выполнил свою попытку в конкурсе буллитов в ретроформе «Магнитки» с фамилией Андрея Разина. Гребёнкин забросил шайбу в фирменном стиле специалиста и рассмешил Разина.