Андрей Разин — о сериале «Слово Пацана»: в Казани нам говорили не ходить в одиночку

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о своём отношении к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Конечно, смотрю. Жду каждую серию, шестую пока не посмотрел. Пятая самая классная! Действительно, мы с командой приезжали из Тольятти в Казань, я помню те времена. Нам говорили не ходить в одиночку, потому что можно попасть под замес. Мы жили у железнодорожного вокзала рядом с ареной. «Слово пацана» – интересный сериал, нравится!» – сказал Разин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября и рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые сбивались в группировки и дрались между собой за уважение сверстников. Первый сезон шоу будет состоять из девяти серий. Финал выйдет 21 декабря.