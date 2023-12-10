Главный тренер «Авангарда» Кравец ответил на вопрос, в чём секрет его «непотопляемости»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец ответил на вопрос, в чём секрет его «непотопляемости» во время неудачных матчей омского клуба.

«Да как непотопляемый (смеётся)? Такая работа – когда выигрываешь, все поддерживают. Пару игр проиграешь – появляются проблемы. Это так всегда, тем более в «Авангарде» ответственность большая, он считается топовым клубом, все принимают только победы. А есть же другие нюансы, которые могут добавить этих побед. Поэтому стараемся не унывать при поражениях», — сказал Кравец в интервью Metaratings.ru.

Напомним, на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги Кравец вместе с экс-футболистом Дмитрием Сычёвым возглавлял команду Дивизиона Чернышёва, которая заняла последнее, четвёртое место.