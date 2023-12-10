Таратухин: странно, Голдобин и Порядин играли на МВЗ, а в сборную приехать не могут

Экс-нападающий сборной России Андрей Таратухин удивлён действиями руководства «Спартака», которое не отпускает на Кубок Первого канала нападающих Павла Порядина и Николая Голдобина.

«Для меня было всегда за честь выступать за сборную России, и я всегда с радостью приезжал, а мой клуб гордился тем, что его представители есть в национальной команде. Странно получается, сегодня оба хоккеиста играли в Матче звёзд КХЛ, при этом за сборную на традиционном декабрьском турнире они выступать не могут.

Как так? Это ведь два ведущих игрока сезона. Почему руководство «Спартака» может отказать в вызове игроков, в то время как другие клубы без всяких проблем отпускают своих хоккеистов», – сказал Таратухин «Чемпионату».

Напомним, сегодня Федерация хоккея России сообщила о заменах в командах «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала.