Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал девятиматчевую безголевую серию Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал безголевую серию российского капитана команды Александра Овечкина. Нападающий не может забить уже девять матчей подряд. Его худший результат — серия из 10 встреч без голов.

«Я не был обеспокоен в начале года. Я бы сказал, что немного волнуюсь в последнее время. В начале сезона я чувствовал, что у него много шансов, так что всё нормально, верно? Голеадоры переживают взлёты и падения, но, если у тебя появляются шансы, в конечном итоге они начнут конвертироваться в голы. В последнее время возможности начали иссякать — за исключением моментов после вбрасываний, и, очевидно, игра в спецбригадах изматывает его. Вот что беспокоит», — приводит слова Карбери The Washington Post.