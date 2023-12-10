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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал девятиматчевую безголевую серию Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал девятиматчевую безголевую серию Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал безголевую серию российского капитана команды Александра Овечкина. Нападающий не может забить уже девять матчей подряд. Его худший результат — серия из 10 встреч без голов.

«Я не был обеспокоен в начале года. Я бы сказал, что немного волнуюсь в последнее время. В начале сезона я чувствовал, что у него много шансов, так что всё нормально, верно? Голеадоры переживают взлёты и падения, но, если у тебя появляются шансы, в конечном итоге они начнут конвертироваться в голы. В последнее время возможности начали иссякать — за исключением моментов после вбрасываний, и, очевидно, игра в спецбригадах изматывает его. Вот что беспокоит», — приводит слова Карбери The Washington Post.

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