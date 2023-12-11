Перрону может грозить дополнительное наказание из-за атаки на россиянина Зуба

Нападающему «Детройт Ред Уингз» Дэвиду Перрону предстоит слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ из-за атаки на российского защитника «Оттавы Сенаторз» Артёма Зуба.

Напомним, по ходу матча Перрон ударил Зуба по голове и получил матч-штраф. По итогам слушания Перрон может получить дополнительное наказание.

Сам матч завершился победой «Оттавы» со счётом 5:1.

В нынешнем сезоне Перрон принял участие в 26 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив семь голов и шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ канадский нападающий забил 300 голов и сделал 434 результативные передачи в 1081 матче.

На данный момент «Детройт» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. В следующем матче «Детройт» сыграет с «Даллас Старз». Матч состоится 12 декабря.