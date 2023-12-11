Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» одержать седьмую победу подряд в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Дерек Райан, Эван Бушар, Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн. Также на счету Макдэвида результативная передача. Единственную шайбу за «Нью-Джерси» забросил Йеспер Братт.
Таким образом, «Эдмонтон» продлил победную серию до семи матчей. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпели первое поражение после трёх побед кряду.
На данный момент «Эдмонтон» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. «Нью-Джерси», в свою очередь, находится на десятом месте на Востоке, записав в свой актив 29 очков.
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