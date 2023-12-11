Ассист Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Лос-Анджелес»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Заброшенными шайбами в составе победителей в сегодняшнем матче отличились Мика Зибанеджад, Джимми Веси, Джонни Бродзински, а также Уилл Кайлли. Российский форвард Артемий Панарин записал в свой актив результативную передачу.

Единственную шайбу гостей в сегодняшнем матче забросил Филлип Дано.

«Рейнджерс» после этой победы расположился на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 39 очков. У «Лос-Анджелес» 36 очков, они находятся на третьей строчке на Западе.

Благодаря сегодняшнему ассисту Панарин превзошёл Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона.

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