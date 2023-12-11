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Ассист Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Лос-Анджелес»

Ассист Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Лос-Анджелес»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Заброшенными шайбами в составе победителей в сегодняшнем матче отличились Мика Зибанеджад, Джимми Веси, Джонни Бродзински, а также Уилл Кайлли. Российский форвард Артемий Панарин записал в свой актив результативную передачу.

Единственную шайбу гостей в сегодняшнем матче забросил Филлип Дано.

«Рейнджерс» после этой победы расположился на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 39 очков. У «Лос-Анджелес» 36 очков, они находятся на третьей строчке на Западе.

Благодаря сегодняшнему ассисту Панарин превзошёл Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Зибанеджад (Трочек, Панарин) – 28:27 (pp)     2:0 Веси (Бонино) – 37:27     2:1 Дано (Кемпе, Копитар) – 46:35 (pp)     3:1 Бродзински (Трочек, Фокс) – 51:32 (pp)     4:1 Кайлли (Трочек, Бродзински) – 55:24    
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