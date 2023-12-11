Овечкин вплотную подобрался к Игинле в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён

В ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас, который стал для него 674-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю занимающий 69-е место в истории североамериканской лиги россиянин вплотную подобрался к Джерому Игинле, завершившему карьеру в НХЛ на отметке в 675 результативных передач.

38-летний Овечкин сегодня провёл 1372-й матч в НХЛ, набрав 1501-е очко в лиге. На его счету 827 голов и 674 результативные передачи при показателе полезности "+65". Игинла сделал 675 передач за 1554 матча.