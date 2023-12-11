Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон получил 14 минут штрафа в концовке матча с «Чикаго»

В ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

В концовке матча нападающий «Вашингтона» Том Уилсон получил 14 минут штрафа. Канадский форвард заступился за голкипера Дарси Кемпера, у которого из-под щитка пытался выбить шайбу защитник хозяев Коннор Мёрфи. Уилсон встал на защиту своего вратаря и получил малый штраф за грубость, малый штраф за неспортивное поведение и ещё десятиминутный дисциплинарный штраф.

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Также в этом моменте десятиминутный дисциплинарный штраф получил ещё один форвард гостей Ти Джей Оши. В итоге Уилсон и Оши завершили матч досрочно.