Бродзински — о штрафе Зибанеджада: задолжал Мике ужин со стейком

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонни Бродзински после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) высказался о ситуации с удалением партнёра по команде Мики Зибанеджада.

Бродзински забил третью шайбу своей команды в этом матче, сумев отличиться в большинстве, удачно подменив находившегося в штрафном боксе и отбывавшего в этот момент десятиминутный дисциплинарный штраф Зибанеджада. Для 30-летнего Бродзински этот гол оказался первым в большинстве на уровне в НХЛ. Более того ранее проводящий большую часть карьеры в АХЛ нападающий ни разу не отмечался в большинстве даже результативной передачей.

«Я подошёл к Мике после игры, обнял его и сказал, что задолжал ему ужин со стейком», — высказался Бродзински после матча.