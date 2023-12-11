«Вегас» по буллитам обыграл «Сан-Хосе», Барабанов отметился результативной передачей

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 5:4.

На 29-й секунде стартового отрезка Марио Ферраро с передач Кайла Берроуза и Микаэля Гранлунда открыл счёт в игре.

На шестой минуте второго периода Джонатан Маршессо с передачи Бена Хаттона восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Чандлер Стивенсон с передач Алекса Пьетранджело и Марка Стоуна вывел хозяев вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Брейден Макнэбб с передач Джека Айкела и Кейдана Корчака сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Майк Хоффман с передач Микаэля Гранлунда и Каапо Кяхкёнена сократил отставание «акул» до минимума. В середине периода Джонатан Маршессо с передач Чандлера Стивенсона и Зака Уайтклауда вновь увеличил преимущество хозяев до двух шайб. На 17-й минуте периода Кален Эддисон с передач Джастина Бейли и Филипа Задины забросил третью шайбу гостей. На последней минуте третьего периода Майк Хоффман с передач Томаша Гертла и Александра Барабанова сделал счёт 4:4.

В серии буллитов лучше оказались «золотые рыцари». Победный бросок на счету Джека Айкела.

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