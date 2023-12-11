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«Вегас» по буллитам обыграл «Сан-Хосе», Барабанов отметился результативной передачей

«Вегас» по буллитам обыграл «Сан-Хосе», Барабанов отметился результативной передачей
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 5:4.

На 29-й секунде стартового отрезка Марио Ферраро с передач Кайла Берроуза и Микаэля Гранлунда открыл счёт в игре.

На шестой минуте второго периода Джонатан Маршессо с передачи Бена Хаттона восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Чандлер Стивенсон с передач Алекса Пьетранджело и Марка Стоуна вывел хозяев вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Брейден Макнэбб с передач Джека Айкела и Кейдана Корчака сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Майк Хоффман с передач Микаэля Гранлунда и Каапо Кяхкёнена сократил отставание «акул» до минимума. В середине периода Джонатан Маршессо с передач Чандлера Стивенсона и Зака Уайтклауда вновь увеличил преимущество хозяев до двух шайб. На 17-й минуте периода Кален Эддисон с передач Джастина Бейли и Филипа Задины забросил третью шайбу гостей. На последней минуте третьего периода Майк Хоффман с передач Томаша Гертла и Александра Барабанова сделал счёт 4:4.

В серии буллитов лучше оказались «золотые рыцари». Победный бросок на счету Джека Айкела.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2023, понедельник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Берроуз, Гранлунд) – 00:29     1:1 Маршессо (Хаттон) – 25:34     2:1 Стивенсон (Пьетранджело, Стоун) – 35:44 (pp)     3:1 Макнэбб (Айкел, Корчак) – 41:43     3:2 Хоффман (Гранлунд, Кяхкёнен) – 43:56 (pp)     4:2 Маршессо (Стивенсон, Уайтклауд) – 49:23     4:3 Эддисон (Бейли, Задина) – 56:15     4:4 Хоффман (Гертл, Барабанов) – 59:21     5:4 Айкел – 65:00    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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