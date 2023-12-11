Василевский признан первой звездой недели в НХЛ по версии The Hockey News

Журналисты североамериканского портала The Hockey News составили тройку лучших хоккеистов прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги.

Первой звездой недели признан российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

«На прошлой неделе 29-летний россиянин выглядел как прежний игрок премиум-класса, одержав победы во всех трёх играх с 94,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,31 с одним матчем «на ноль».

В своих лучших проявлениях Василевский входит в пятёрку топ-вратарей лиги, и, даже несмотря на то, что защита «молний» сильно пострадала от ограничений потолка зарплат, он демонстрирует, что всё ещё находится в расцвете сил и может стать движущей силой для своей команды», — сказано в статье.

Второй звездой недели был признан голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт. На третьей строчке — нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл.