Канадский форвард «Лады» — об успехах клуба: мы стараемся играть в простой хоккей

Нападающий «Лады» Трой Джозефс рассказал о причинах успешной игры тольяттинского клуба в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы просто усердно работаем и добываем шансы для того, чтобы победить. Сезон потихоньку близится к концу, так что мы стараемся играть в простой хоккей и выкладываться во всех играх. Надеюсь, нам удастся взять как можно больше очков до конца регулярного чемпионата», — сказал Джозефс в интервью Metaratings.ru.

Отметим, что подопечные Олега Браташа после 41 сыгранного матча набрали 50 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь» 19 декабря в 18:00 мск.