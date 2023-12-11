Главный тренер «Вашингтона» высказал отношение к антирекордной безголевой серии Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением об антирекордной сухой серии нападающего «столичных» Александра Овечкина. Российский капитан «Кэпс» не может отличиться на протяжении уже 10 матчей подряд. Ранее Овечкин лишь однажды не забивал на протяжении такого продолжительного времени. С февраля по март 2017 года россиянин также не мог поразить ворота соперников в течение 10 матчей подряд.

«Просто я не забиваю свою голову такими вещами. Неужели я сижу здесь и говорю, что не понимаю Отца Время и не придаю этому должного значения? Да нет, я говорю не это. Я просто не трачу время на размышления типа: «О, а может быть, дело в этом?» Всё, чем заняты мои мысли, — это поиск способов, как мы сможем помочь Ови стать эффективным игроком для нашей команды, чтобы мы выигрывали матчи и поставили его в условия, позволяющие ему приносить пользу», — приводит слова Карбери Washington Post.