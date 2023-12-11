Тренер «Вашингтона»: Овечкин-то сделает всё, что ты его попросишь, просто это очень сложно

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказал своё мнение о 38-летнем форварде «Кэпс» Александре Овечкине. Российский нападающий не забивает уже 10 встреч подряд. Это повторение личного антирекорда Овечкина. Тем не менее после 25 матчей сезона капитан «столичных» лидирует в бомбардирской гонке команды. Овечкин набрал 16 (5+11) результативных баллов.

«Это действительно сложно — не с точки зрения Овечкина. Он-то сделает всё, что ты его попросишь. Просто реализовать это очень и очень сложно. Так что мы пляшем от вопросов, сможет ли он где-нибудь задержаться? Можем ли мы заставить его больше перемещаться? Может ли он демонстрировать больше движения?.. Решая проблему, приходится обдумывать много всего. Но мы находимся в поиске и рассматриваем все эти различные варианты развития игры в большинстве — и развития её с помощью Ови. Рассматриваем то, как соперники опекают его и готовятся к его роли, к чему он очень привык и в чём он так преуспел.

Нужно ли продолжать в таком же духе в ближайшее незнамо сколько времени? Или мы могли бы быть более продуктивными и для него и для команды было бы более выгодно обратить внимание на другие вещи?» — приводит слова Карбери Washington Post.