«У него три дня была температура». Тренер «Авангарда» Кравец — о состоянии Рида Буше

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о состоянии одного из лидеров омского клуба нападающего Рида Буше, который 5 декабря был помещён в список травмированных.

«Надеюсь, что Буше уже практически поправился. Я знаю, что у него три дня была температура. Врач недавно с ним созванивался, тот сказал, что ему гораздо лучше. У него есть время, он улетел домой, и встреча с родными добавит ему здоровья», — передаёт слова Кравца ТАСС.

Всего в текущем сезоне на счету 30-летнего американца 47 (28+19) очков в 36 матчах и третье место в гонке бомбардиров лиги после Владимира Ткачёва из «Авангарда» (53) и Николая Голдобина из «Спартака» (51). В сезоне-2020/2021 Буше в составе «ястребов» стал обладателем Кубка Гагарина.