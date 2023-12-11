В «Металлурге» рассказали, какой позиции придерживаются по лимиту легионеров

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о позиции магнитогорского клуба в вопросе о лимите легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Какой позиции придерживается «Металлург» по лимиту легионеров? Пять. И молодёжь начинает по-другому работать, зная, что их место может занять легионер. И ребята среднего возраста начинают работать вдвойне. Что тут обосновывать, всё лежит на поверхности», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в предыдущем сезоне команды могли заявлять на матчи Континентальной хоккейной лиги до пяти иностранных игроков. В нынешнем Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги клубы могут допускать к встречам лишь трёх легионеров.