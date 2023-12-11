Тренер хоккейной команды получил условный срок за избиение детей клюшкой

Суд в Архангельской области приговорил тренера детской хоккейной команды Вельска, который обвинялся в избиении клюшкой и издевательствах над пятерыми членами команды, к трём годам восьми месяцам условно и лишил его права работать с детьми, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, летом прокуратура сообщала, что «органами предварительного расследования установлено, что в период с августа 2021 г. по ноябрь 2022 г. обвиняемый, находясь на территории Вельского и Устьянского районов, испытывая неприязнь к пяти малолетним подопечным, желая добиться их ухода из команды, систематически причинял детям физические и психические страдания путём нанесения побоев и иных насильственных действий».

«Приговором суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок три года восемь месяцев условно с испытательным сроком три года шесть месяцев», — отметили в прокуратуре. Также мужчине запретили занимать должности и заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок два года.

Отметим, что летом мужчина вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. Обвиняемому грозило наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет.