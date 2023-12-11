Спортивный директор «Металлурга» ответил на вопрос о возможном возвращении Лайпсика

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил возможное возвращение центрфорварда СКА Брендана Лайпсика в магнитогорский клуб.

«Возможно ли возвращение Лайпсика? Лайпсик не центральный, а нам нужен центр. Лайпсик у нас был, мы знаем его потенциал. Но он уже давно не играет, у него травма. У нас есть три недели до закрытия рынка. Может, там где-то пороемся, попытаемся. Нет – значит, будем играть своими молодыми», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В нынешнем сезоне КХЛ 29-летний нападающий сыграл за СКА 11 матчей, в которых отметился 3 (1+2) результативными баллами.

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.