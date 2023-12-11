«Коламбус» вызвал российского вратаря Даниила Тарасова из АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» вызвал из АХЛ российского голкипера Даниила Тарасова, которого 2 декабря добавил в список долгосрочно травмированных и отправил в «Кливленд Монстерз» для получения игровой практики после травмы, сообщает пресс-служба «жакетов» в социальных сетях.

Напомним, Тарасов получил травму на тренировке перед началом сборов и пропустил первые две недели тренировочного лагеря. В прошлом сезоне 24-летний Тарасов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал четыре победы при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,91.

В КХЛ 24-летний голкипер выступал за уфимский «Салават Юлаев». За «Коламбус» Тарасов играет с сезона-2021/2022. Он был выбран «Блю Джекетс» под общим 86-м номером на драфте НХЛ – 2017.