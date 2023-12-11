В «Питтсбурге» высказались о возможной судьбе главного тренера Майка Салливана

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас поделился мнением о работе главного тренера команды 55-летнего Майка Салливана.

Напомним, на данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 25 очков. Команда проиграла четыре последних матча.

«Я уверен, что Салли – лучший человек, который может нам помочь», — приводит слова Дубаса журналист The Athletic Крис Джонстон в социальных сетях.

В ближайшей игре «пингвины» 13 декабря сыграют дома с «Аризоной Койотс».

Майк Салливан возглавляет «Питтсбург» с 2015 года. При нём команда в сезонах-2015/2016 и 2016/2017 выиграла Кубок Стэнли. Также в качестве главного тренера в НХЛ Салливан работал в «Бостон Брюинз».