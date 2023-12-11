Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

На минувшей неделе россиянин провёл четыре матча, в которых набрал 7 (4+3) очков. На данный момент Кучеров лидирует в гонке бомбардиров лиги, имея в своём активе 47 (19+28) очков в 28 матчах.

В последнем матче своей команды с «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ) Кучеров стал автором двух шайб и результативной передачи. На его счету решающий гол «молний» в овертайме.

30-летний Кучеров выступает за «Тампу» с сезона-2013/2014 и стал в её составе двукратным обладателем Кубка Стэнли.