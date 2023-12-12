Лучший бомбардир «Детройта» помещён в список травмированных

Капитан «Детройт Ред Уингз» нападающий Дилан Ларкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:5) и помещён в список травмированных, сообщается на официальном сайте организации.

Матч состоялся 10 декабря и завершился крупной победой «сенаторов». В середине первого периода Ларкину нанёс повреждение нападающий канадского клуба Мэтью Жозеф, который получил две минуты штрафного времени за грубость, а Ларкин не смог продолжить участие в матче.

После хита от нападающего «Оттавы» Ларкин в падении столкнулся с Паркером Келли Ларкин упал на лёд, после чего защитник «Оттавы» Артём Зуб упал ему на ноги. Ларкин пролежал на льду около минуты, после чего пришёл в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью партнёров по команде и больше не выходил на лёд.

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За партнёра по команде заступился нападающий Дэвид Перрон, который почему-то решил бить Зуба. За свои действия канадский форвард сегодня получил шестиматчевую дисквалификацию от НХЛ.

В нынешнем сезоне Ларкин принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач. С 25 очками американский форвард на данный момент делит первое место в списке лучших бомбардиров американской команды с Алексом Дебринкэтом.