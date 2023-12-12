Ротенберг забил лакросс-гол в прощальном матче Кетова

Вчера, 11 декабря, в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге прошёл прощальный матч экс-форварда СКА Евгения Кетова, завершившего карьеру в этом году.

Матч получил символичное название «40 друзей Кетова». В игре приняли участие многие известные российские хоккеисты, среди которых Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Сергей Широков и другие.

Помимо действующих хоккеистов, на лёд вышел и нынешний главный тренер СКА Роман Ротенберг, который в одном из моментов матча забил лакросс-гол.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео красивой шайбы наставника питерских армейцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

37-летний Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. Также он является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь».