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Таварес — о 1000 очках в НХЛ: это было великолепное приключение

Таварес — о 1000 очках в НХЛ: это было великолепное приключение
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал своё 1000-е очко за карьеру в НХЛ, набранное в сегодняшнем матче с его бывшим клубом — «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).

«Это была отличная гонка, великолепное приключение. Очевидно, что ты хочешь отпраздновать победу, но я очень горжусь этим и, в некотором смысле, просто рад, что это произошло. Уникальность этого момента в том, что я играл там первые девять лет своей карьеры, там я в большей степени стал тем, кем я являюсь, и влияние, которое там на меня оказали, было колоссальным», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Джон Таварес стал 98-м игроком, набравшим 1000 очков в НХЛ. В активе нападающего «кленовых листьев» стало 435 шайб и 565 результативных передач в 1054 матчах в лиге.

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