Кёрран назвал самый запоминающийся момент в первой части сезона для минского «Динамо»

Канадский защитник минского «Динамо» Коди Кёрран подвёл итоги первой части сезона для своей команды.

«Мы сделали много шагов вперёд как коллектив. Были спады и подъёмы – это часть процесса, когда формируется новая команда. Мы искали свой стиль, свою командную идентичность. Для успеха во второй части сезона надо всё стабилизировать. У нас были хорошие игровые отрезки. Они показали, что у нас действительно есть большой потенциал.

Самый запоминающийся момент – домашний матч против «Ак Барса». После череды неудач у нас было продуктивное командное собрание. По ходу матча уступали, но смогли найти путь к победе. Это многое перевернуло. Это была очень важная игра для нас», — сказал Кёрран в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, на данный момент минчане занимают восьмое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 38 очков.