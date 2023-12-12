20-летний игрок «Северстали»: когда узнали об отмене МЧМ-2022, земля ушла из-под ног

20-летний защитник «Северстали» Владимир Грудинин, выступавший в составе сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2022, рассказал, как воспринял новость об отмене турнира из-за вспышки пандемии COVID-19.

«Молодёжный чемпионат мира – это праздник хоккея, где царит дружелюбная атмосфера. Там всегда очень крутая обстановка, все сборные находятся вместе, игроки узнают друг друга и общаются, но в то же время конкурируют за победу. Когда стало известно, что турнир отменяют, это стало ужасной новостью, все были расстроены. Конечно, кто-то мог приехать туда на год раньше и надеяться на следующий МЧМ, но для большинства это был первый и единственный турнир такого масштаба. Испытывал там только положительные эмоции, а когда узнал об отмене – земля ушла из-под ног», — сказал Грудинин в интервью пресс-службе МХЛ.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Грудинин сыграл 21 матч за «Северсталь» и набрал 3 (0+3) очка.