Хоккейный агент высказал мнение, нужно ли проводить Матч звёзд КХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о целесообразности проведения Матча звёзд КХЛ.

«Матч звёзд КХЛ – конечно, нужен. Для болельщика это праздник и мероприятия, в которых он может увидеть всех лучших игроков лиги за пару дней. Если честно, я никогда сильно не вдавался в подробности выбора игроков, поэтому в деталях не разбираюсь. Для меня лично это время — небольшой перерыв и возможность провести время с семьёй. Как, наверное, и для тех игроков, кого не вызывают на матч», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Матч звёзд КХЛ — 2023 проходил 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене». Северная столица стала местом проведения турнира второй раз в истории.