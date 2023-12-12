«Я её на шею поймаю». Аршавин в раздевалке показал Радулову чудеса техники с шайбой

Пресс-служба КХЛ опубликовала видео из раздевалки после Матча звёзд КХЛ — 2023, на котором звёздный нападающий «Ак Барса» Александр Радулов и экс-футболист сборной России Андрей Аршавин проделали трюк с шайбой.

Аршавин попросил Радулова подкинуть шайбу повыше, чтобы первый смог поймать её на шею. Бывший футболист продемонстрировал, что разница между мячом и шайбой не является для него помехой, и с успехом выполнил технический элемент под аплодисменты раздевалки.

«Чемпионат» предлагает посмотреть оригинальное видео из раздевалки на Матче звёзд:

Напомним, на прошедшем звёздном уикенде Андрей Аршавин выступал в качестве помощника главного тренера сборной дивизиона Харламова Андрея Разина. Также бывший футболист вышел на лёд в финальном матче со сборной дивизиона Тарасова (8:7 Б).