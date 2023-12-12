Легендарный нападающий «Спартака» оценил переход Михаила Мальцева в московский клуб

Двукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий «Спартака» Александр Кожевников высказался о переходе форварда системы «Лос-Анджелес Кингз» Михаила Мальцева в «Спартак».

«Переход Мальцева в «Спартак»? Неплохо! Совсем неплохо! Хорошо. То, что нужно «Спартаку». Что и пугало в начале сезона – что пойдут травмы, будут небольшие проблемы в команде, а стабильности не будет. Они и пошли. Так что надо брать хорошего игрока. Мальцев сможет помочь «Спартаку»? Конечно. Усиление. Новые эмоции. Естественно, и ему шанс проявить себя, стать лидером. Так что всё нормально. Идёт по плану. Спартаковскому (смеётся)!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, красно-белые заключили контракт с хоккеистом до конца сезона.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Также на счету Мальцева за карьеру в НХЛ выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз».