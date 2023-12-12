«Речь идёт о безопасности». Ротенберг — о проблемах с переездом СКА на новую арену

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему СКА переедет на новую «СКА Арену» только со следующего сезона.

«Это (переезд команды на «СКА Арену») надо обсуждать с нашим руководством. Там есть ещё много деталей, над которыми надо работать. В первую очередь речь идёт о безопасности», — сказал Ротенберг в интервью ТАСС.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».

Напомним, 9–10 декабря на «СКА Арене» прошёл Матч звёзд КХЛ.